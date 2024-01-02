В Николаеве во время празднования Нового года женщина избила 4-летнюю дочь

Родственница семьи сообщила в полицию, что во время празднования Нового года женщина избила дочь, от чего у ребенка гематома.

В Николаеве открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений 4-летней девочке. Полиция получила сообщение от 30-летней родственницы ребенка, которая сообщила, что мать избила свою дочь. Инцидент произошел во время празднования Нового года, - сообщает полиция Николаевщины.

Полицейские, изучая обстоятельства дела, узнали, что сам ребенок заявил о том, что был избит матерью. Медицинский осмотр подтвердил наличие гематом и других травм на теле ребенка, который сейчас находится в больнице.

Согласно части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, которая касается "Умышленного легкого телесного повреждения", правоохранители начали следствие по делу. С 21-летней матерью ребенка уже проводятся следственные мероприятия. Полиция собирает все необходимые доказательства и планирует проведение судебно-медицинской экспертизы для установления обстоятельств происшествия.

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