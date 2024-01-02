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Не сможем обеспечивать многомиллиардные поступления в бюджет, – в АРМА резко высказались против сокращения своих работников

В АРМА выступили категорически против решения Кабмина о сокращении своей численности, отметив, что на заседании правительственного комитета под председательством Михаила Федорова, Агентство предупреждало об отрицательных последствиях для государства.

Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

В политикуме обсуждают идею бронирования военнообязанных, уплачивающих от 6000 грн налогов ежемесячно, - СМИ

Пока речь идет о бронировании при условии уплаты налогов 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада, но это только проект, - СМИ.

Секретари судебных заседаний будут получать минимально 8591 грн, – председатель Комитета

В то же время зарплата членов ВСП и ВККС будет составлять минимально 236 тысяч грн.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

  1. В Украине

рф запустила по Украине почти 100 ракет разных типов, — Владимир Зеленский

12:55, 2 января 2024
По меньшей мере, 70 ракет были сбиты, из них почти 60 - в районе Киева.
рф запустила по Украине почти 100 ракет разных типов, — Владимир Зеленский
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Во вторник, 2 января, по Украине было запущено около 100 ракет разных типов, по меньшей мере 70 ракет были сбиты, из них почти 60 - в районе Киева. Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Жесткие удары были и по Харькову. В настоящее время идет ликвидация последствий. К сожалению, есть погибшие», - сказал глава государства.

«Мои соболезнования всем родным и близким. Многие пострадали. Всем оказывают необходимую помощь. Я благодарю работников ГСЧС Украины, полицейских, врачей, каждого, кто помогает людям», - добавил Президент.

Зеленский поблагодарил воздушные силы, зенитчики и мобильные огневые группы.

«Благодарю всех в мире, кто помогает. «Петриоты», «Айрисы», «Насамсы». Каждая такая система спасла уже не менее сотни жизней. А за каждую унесенную жизнь россия будет отвечать», - сказал Зеленский.

Ранее мы писали о ракетной атаке на Киев: повреждены дома, много пострадавших.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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