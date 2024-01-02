рф запустила по Украине почти 100 ракет разных типов, — Владимир Зеленский

По меньшей мере, 70 ракет были сбиты, из них почти 60 - в районе Киева.

Во вторник, 2 января, по Украине было запущено около 100 ракет разных типов, по меньшей мере 70 ракет были сбиты, из них почти 60 - в районе Киева. Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Жесткие удары были и по Харькову. В настоящее время идет ликвидация последствий. К сожалению, есть погибшие», - сказал глава государства.

«Мои соболезнования всем родным и близким. Многие пострадали. Всем оказывают необходимую помощь. Я благодарю работников ГСЧС Украины, полицейских, врачей, каждого, кто помогает людям», - добавил Президент.

Зеленский поблагодарил воздушные силы, зенитчики и мобильные огневые группы.

«Благодарю всех в мире, кто помогает. «Петриоты», «Айрисы», «Насамсы». Каждая такая система спасла уже не менее сотни жизней. А за каждую унесенную жизнь россия будет отвечать», - сказал Зеленский.

Ранее мы писали о ракетной атаке на Киев: повреждены дома, много пострадавших.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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