Во всех районах Киева восстановлено водоснабжение, однако не на всю мощность

В Киеве восстановлено водоснабжение во всех районах, - сообщает Киевводоканал.
Однако, сейчас наблюдается понижение давления воды в Святошинском и Подольском районах города, а также на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка.
По информации от Киевводоканала, для полного запуска агрегатов и стабилизации давления воды в сети специалистам нужно ориентировочно до одного часа.
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