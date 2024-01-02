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Не сможем обеспечивать многомиллиардные поступления в бюджет, – в АРМА резко высказались против сокращения своих работников

В АРМА выступили категорически против решения Кабмина о сокращении своей численности, отметив, что на заседании правительственного комитета под председательством Михаила Федорова, Агентство предупреждало об отрицательных последствиях для государства.

Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

В политикуме обсуждают идею бронирования военнообязанных, уплачивающих от 6000 грн налогов ежемесячно, - СМИ

Пока речь идет о бронировании при условии уплаты налогов 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада, но это только проект, - СМИ.

Секретари судебных заседаний будут получать минимально 8591 грн, – председатель Комитета

В то же время зарплата членов ВСП и ВККС будет составлять минимально 236 тысяч грн.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

  1. В Украине

Во всех районах Киева восстановлено водоснабжение, однако не на всю мощность

12:45, 2 января 2024
В нескольких районах города наблюдается понижение давления воды.
Во всех районах Киева восстановлено водоснабжение, однако не на всю мощность
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В Киеве восстановлено водоснабжение во всех районах, - сообщает Киевводоканал.

Однако, сейчас наблюдается понижение давления воды в Святошинском и Подольском районах города, а также на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка.

По информации от Киевводоканала, для полного запуска агрегатов и стабилизации давления воды в сети специалистам нужно ориентировочно до одного часа.

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