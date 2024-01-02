Во всех районах Киева восстановлено водоснабжение, однако не на всю мощность

В нескольких районах города наблюдается понижение давления воды.

В Киеве восстановлено водоснабжение во всех районах, - сообщает Киевводоканал.

Однако, сейчас наблюдается понижение давления воды в Святошинском и Подольском районах города, а также на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка.

По информации от Киевводоканала, для полного запуска агрегатов и стабилизации давления воды в сети специалистам нужно ориентировочно до одного часа.

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