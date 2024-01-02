У всіх районах Києва відновлено водопостачання, проте не на всю потужність

У кількох районах міста спостерігається пониження тиску води.

У Києві відновлено водопостачання у всіх районах, – повідомляє Київводоканал.

Проте, наразі спостерігається пониження тиску води у Святошинському та Подільському районах міста, а також на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка.

За інформацією від Київводоканалу, для повного запуску агрегатів та стабілізації тиску води в мережі фахівцям потрібно орієнтовно до однієї години.

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