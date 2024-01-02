Кількість постраждалих внаслідок обстрілу багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва зросла: фото

В результаті обстрілу багатоповерхівки постраждали 43 людини, одна жінка – загинула.

Джерело фото: ДСНС

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в результаті обстрілу багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва постраждали 43 людини, з них одна жінка загинула. 37 осіб було госпіталізовано, тоді як шестеро медичних працівників надали необхідну допомогу потерпілим безпосередньо на місці події.

«Уже 43 постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. Одна жінка загинула. Госпіталізували 37 людей. Шістьом медики надали допомогу на місці», – сказав Кличко.

За оновленою інформацією кількість постраждалих збільшилася до 49.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва внаслідок обстрілу багатоповерхівки одна постраждала, літня жінка, померла в кареті «швидкої».

У Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки станом на зараз.

Також на Київщині під обстріл потрапив дитячий майданчик.

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