У Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок: вже 16 постраждалих

Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці, уточнив мер Віталій Кличко.

Фото з Телеграм-каналу «Труха»

Як відомо, Київ знаходиться під масованою ракетною атакою. Багато пошкоджень від падіння уламків. Мер Віталій Кличко уточнив, що в будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, 10 людей постраждало. Дані можуть змінитися.

Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Працюють всі екстрені служби.

Столиця ще відбивається від ракетного обстрілу, тривога триває.

ОНОВЛЕНО: Наразі відомо про 16 постраждалих.

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