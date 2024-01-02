В Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом: уже 16 пострадавших

Девять из них госпитализированы, одному оказали помощь на месте, уточнил мэр Виталий Кличко.

Как известно, Киев находится под массированной ракетной атакой. Много повреждений от падения обломков. Мэр Виталий Кличко уточнил, что в доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки, 10 человек пострадали. Данные могут измениться.

Девяти из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

Работают все экстренные службы.

Столица еще отбивается от ракетных обстрелов, тревога продолжается.

ОБНОВЛЕНО: Уже известно о 16 пострадавших.

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