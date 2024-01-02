Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: есть попадания

Есть попадания в районах жилой застройки.

С самого утра Харьков оказался под массированным ракетным ударом рф. Уже есть данные о нескольких "прилетах" по городу, начались пожары. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", - сообщил он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что же повреждение многоквартирных жилых домов, автомобилей. Много пострадавших.

Обновлено 9-26: Уже 41 пострадавший в результате утреннего удара.

Обновлено 8-48: Уже больше 20 пострадавших, один человек погиб.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Напомним, что по состоянию на утро 2 января Украина находится под массированным ракетным обстрелом. Очень много повреждений столицы.

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