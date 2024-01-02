Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: є влучання

Є влучання в районах житлової забудови.

З самого ранку Харків опинився під масованим ракетним ударом рф. Наразі вже є дані про декілька "прильотів" по місту, почалися пожежі. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється", - повідомив він.

Глава Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що ж пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Багато постраждалих.

Оновлено 9-26: Вже 41 постраждалий внаслідок ранкового удару.

Оновлено 8-48: Вже більше 20 постраждалих, одна людина загинула.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Нагадаємо, що станом на ранок 2 січня Україна перебуває під масованим ракетним обстрілом. Дуже багато пошкоджень у столиці.

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