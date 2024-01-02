Ракетна атака на Київ: у деяких районах зникло світло і водопостачання

Є влучання на територію об’єкту цивільної інфраструктури.

З самого ранку Київ перебуває під масованим ракетним обстрілом. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання. Також зафіксоване падіння уламків ракети на дахи житлового будинку та відкриту місцевість. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"У Подільському районі зафаксовано пожежі в декількох місцях.

У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою.

В Оболонському - палає складське приміщення, а у Деснянському загоряння в будівлі супермаркету", - повідомив Кличко.

Є постраждалі. Тривога триває. Скрізь працюють екстренні служби.

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