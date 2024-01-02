Смертельна ДТП на Полтавщині: автомобіль з’їхав у кювет і врізався в дерево

В результаті ДТП загинув водій та пасажир легковика.

У селищі Нехвороща на Полтавщині трагічно завершилася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули водій автомобіля та його пасажир. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

1 січня близько 09:30 години до відділення №3 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про потрощений автомобіль, який опинився у кюветі у селищі Нехвороща. Поліція відразу розпочала розслідування цієї ситуації.

Після прибуття на місце ДТП, слідчо-оперативна група разом із патрульними поліцейськими ідентифікувала осіб, що знаходилися в автомобілі. Загиблими виявилися місцеві жителі - водій автомобіля, 21-річний мешканець Нехвороща, та його 20-річний пасажир з Нехворощанської громади.

Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ 2109, керований 21-річним водієм, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом, що призвело до смертельного наслідку для обох пасажирів.

Після виклику рятувальників авто було витягнуто з кювету за допомогою спеціального обладнання. Тіла загиблих були направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини їх смерті.

Наразі слідчим підрозділом Головного управління поліції Полтавщини під керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються слідством.

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