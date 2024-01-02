На Полтавщині знайшли тіло підлітка на горищі власного дому: поліція розслідує умисне вбивство

Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті підлітка в Кременчуці.

У Кременчуці, що в на Полтавщині, поліція розслідує обставини смерті 17-річного підлітка, якого знайшли без ознак життя на горищі за повідомленням місцевої мешканки, – повідомляє поліція Полтавської області.

До відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що жінка знайшла свого 17-річного сина без ознак життя вдома на горищі. Медичний персонал, який прибув на місце події, констатував смерть хлопця. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження у зв’язку з цим випадком.

Після отримання інформації про подію, на місце відразу прибула слідчо-оперативна група місцевої поліції. Тіло підлітка було направлене на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини його смерті.

У зв'язку з цим фактом, слідчим підрозділом поліції за участю Кременчуцької окружної прокуратури розглядається питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нині слідство активно з'ясовує обставини та причини смерті підлітка.

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