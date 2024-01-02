На Полтавщине нашли тело подростка на чердаке собственного дома: полиция расследует умышленное убийство

Полиция Полтавщины устанавливает обстоятельства смерти подростка в Кременчуге.

В Кременчуге, что в Полтавской области, полиция расследует обстоятельства смерти 17-летнего подростка, которого нашли без признаков жизни на чердаке по сообщению местной жительницы, - сообщает полиция Полтавской области.

В отделение № 1 Кременчугского районного управления полиции поступило сообщение о том, что женщина нашла своего 17-летнего сына без признаков жизни дома на чердаке. Медицинский персонал, прибывший на место происшествия, констатировал смерть парня. Сейчас полиция начала уголовное производство в связи с этим случаем.

После получения информации о происшествии, на место сразу прибыла следственно-оперативная группа местной полиции. Тело подростка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины его смерти.

В связи с этим фактом, следственным подразделением полиции с участием Кременчугской окружной прокуратуры рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следствие активно выясняет обстоятельства и причины смерти подростка.

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