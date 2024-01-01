Вступил в силу запрет на импорт алмазов из рф

С 1 января 2024 года действует эмбарго на прямой ввоз в ЕС российских алмазов согласно 12-му пакету санкций.

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С 1 января стартовало действие запрета на торговлю алмазами, которые происходят из российской федерации, в рамках принятого ранее 12-го пакета санкций Европейским Союзом против РФ. Это меры, которые предусматривают введение европейского эмбарго на российские алмазы, обработанные в третьих странах, которое вступит в силу в период между 1 марта и 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает "Европейская правда".

Утвержденные меры охватывают запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов, которые имеют происхождение из России. Соответствующий запрет, согласованный на уровне "Группы семи", начал свое действие с первого дня января 2024 года.

Ограничения в отношении российских алмазов, обрабатываемых в третьих странах, будут введены с первого марта и будут действовать до первого сентября 2024 года. По предварительным оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов ежегодно приносит Кремлю сумму в 4 миллиарда евро.

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