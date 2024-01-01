Вступила в силу заборона на імпорт алмазів з рф

Із 1 січня 2024 року діє ембарго на пряме ввезення в ЄС російських алмазів згідно з 12-м пакетом санкцій.

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Із 1 січня стартувала дія заборони на торгівлю алмазами, які походять з російської федерації, у рамках ухваленого раніше 12-го пакета санкцій Європейським Союзом проти рф. Це заходи, які передбачають введення європейського ембарго на російські алмази, оброблені в третіх країнах, що набуде чинності в період між 1 березня та 1 вересня 2024 року. Про це повідомляє "Європейська правда".

Затверджені заходи охоплюють заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або передачу діамантів, які мають походження з росії. Відповідна заборона, погоджена на рівні "Групи семи", почала свою дію з першого дня січня 2024 року.

Обмеження стосовно російських алмазів, що обробляються в третіх країнах, будуть запроваджені з першого березня та діятимуть до першого вересня 2024 року. За попередніми оцінками, експорт алмазів та діамантів щорічно приносить Кремлю суму у 4 мільярди євро.

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