Українцям змінили розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто

Через збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня вступив в силу новий розмір збору під час реєстрації легкових автомобілів.

Джерело фото: hvylya.net

Зміни у розмірі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації легкових автомобілів прийняті з 1 січня в Україні через збільшення прожиткового мінімуму. Він наразі складає 3028 гривень, і від цього значення залежить розмір збору. Про це повідомляє Урядовий портал.

Пунктом 7 статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що фізичні особи, які реєструють легкові автомобілі в Україні вперше, повинні сплатити зазначений збір. Ця норма не поширюється на автомобілі з виключно електричними двигунами.

Нові ставки збору встановлені на такому рівні:

3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4% - якщо вартість автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5% - якщо вартість перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість автомобіля визначається згідно з договором купівлі-продажу, договором міни, митними документами чи експертною оцінкою вартості. Ці платежі сплачуються незалежно від того, чи є автомобіль новим чи вживаним при його першій реєстрації в Україні.

Розрахунок збору проводиться на основі вартості легкового автомобіля без урахування ПДВ:

до 499 620 гривень - ставка 3%;

від 499 620 до 878 120 гривень - ставка 4%;

понад 878 120 гривень - ставка 5%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.