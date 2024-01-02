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  1. В Україні

Українцям змінили розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто

08:16, 2 січня 2024
Через збільшення прожиткового мінімуму з 1 січня вступив в силу новий розмір збору під час реєстрації легкових автомобілів.
Українцям змінили розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто
Джерело фото: hvylya.net
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Зміни у розмірі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час реєстрації легкових автомобілів прийняті з 1 січня в Україні через збільшення прожиткового мінімуму. Він наразі складає 3028 гривень, і від цього значення залежить розмір збору. Про це повідомляє Урядовий портал.

Пунктом 7 статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що фізичні особи, які реєструють легкові автомобілі в Україні вперше, повинні сплатити зазначений збір. Ця норма не поширюється на автомобілі з виключно електричними двигунами.

Нові ставки збору встановлені на такому рівні:

  • 3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • 4% - якщо вартість автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • 5% - якщо вартість перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість автомобіля визначається згідно з договором купівлі-продажу, договором міни, митними документами чи експертною оцінкою вартості. Ці платежі сплачуються незалежно від того, чи є автомобіль новим чи вживаним при його першій реєстрації в Україні.

Розрахунок збору проводиться на основі вартості легкового автомобіля без урахування ПДВ:

  • до 499 620 гривень - ставка 3%;
  • від 499 620 до 878 120 гривень - ставка 4%;
  • понад 878 120 гривень - ставка 5%.

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