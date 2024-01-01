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  1. В Україні

Шахраї розсилають повідомлення про нарахування фінансової допомоги: як вберегти свої гроші

07:41, 1 січня 2024
Перейшовши за посиланням та вказавши реквізити карткового рахунку через запропонований банк можна втратити власні кошти.
Шахраї розсилають повідомлення про нарахування фінансової допомоги: як вберегти свої гроші
Джерело фото: ТСН
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Правоохоронні органи попереджають громадян про небезпеку, що створюють шахраї та шахрайські схеми, що активно діють, камуфлюючись під представників державних організацій та міжнародних благодійних фондів. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Одна з жительок Збаражчини потрапила в одну з таких схем. Жінка, натрапивши у соціальній мережі на обіцянку про можливість отримати фінансову допомогу, перейшла за посиланням та вказала реквізити свого карткового рахунку через запропонований банк. У результаті, з її рахунку було списано 28 000 гривень.

Поліція зазначає, що отримують все більше повідомлень від громадян про схожі випадки отримання смс та повідомлень в месенджерах з посиланнями на заявки для отримання фінансової допомоги. Щоб запобігти попаданню у пастки шахраїв, поліція надає декілька порад:

  • уникайте переходів за схильними посиланнями, оскільки це може призвести до втрати грошей;
  • утримуйте особисті дані від неперевірених сайтів;
  • ніколи не розголошуйте терміни дії банківської картки або CVV-код;
  • перевіряйте гіперпосилання та відповідність інформації на сайті з офіційними даними компаній;
  • не передавайте свої банківські дані та реквізити стороннім особам ні за яких обставин.

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