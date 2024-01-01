Мошенники рассылают сообщения о начислении финансовой помощи: как уберечь свои деньги

Перейдя по ссылке и указав реквизиты карточного счета через предложенный банк можно потерять собственные средства.

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Правоохранительные органы предупреждают граждан об опасности, которую создают мошенники и мошеннические схемы, которые активно действуют, камуфлируясь под представителей государственных организаций и международных благотворительных фондов. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Одна из жительниц Збаражчины попала в одну из таких схем. Женщина, наткнувшись в социальной сети на обещание о возможности получить финансовую помощь, перешла по ссылке и указала реквизиты своего карточного счета через предложенный банк. В результате, с ее счета было списано 28 000 гривен.

Полиция отмечает, что получают все больше сообщений от граждан о похожих случаях получения смс и сообщений в мессенджерах со ссылками на заявки для получения финансовой помощи. Чтобы предотвратить попадание в ловушки мошенников, полиция предоставляет несколько советов:

избегайте переходов по склонным ссылкам, поскольку это может привести к потере денег;

удерживайте личные данные от непроверенных сайтов;

никогда не разглашайте сроки действия банковской карты или CVV-код;

проверяйте гиперссылки и соответствие информации на сайте с официальными данными компаний;

не передавайте свои банковские данные и реквизиты посторонним лицам ни при каких обстоятельствах.

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