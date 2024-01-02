Магнитные бури на Земле: прогноз на три дня

Ближайшие три дня геомагнитная активность не будет на высоких уровнях.

Источник фото: PMG.ua

В течение ближайших трех дней население может рассчитывать на относительно спокойную геомагнитную ситуацию, которая отражается в прогнозе солнечной и геомагнитной активности на период с 1 по 3 января 2024 года. Эти данные опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В рамках классификации геомагнитных бурь по уровню мощности, используют К-индекс, который может колебаться от 2 до 9. По прогнозам на ближайшие дни, ожидается умеренный уровень геомагнитной активности. В этот период сила магнитных бурь будет соответствовать К-индексу 3 (зеленый уровень) - что характеризуется слабым влиянием на здоровье и самочувствие людей. Это прогнозируется на первого и второго января.

В третий день месяца, 3 января, ожидается дальнейшее снижение уровня геомагнитной активности до К-индекса 2. По этим данным, магнитосфера должна вернуться к своему обычному состоянию, что указывает на благоприятные условия на природной среде и отсутствие больших воздействий на технологии и людей.

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