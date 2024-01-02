Магнітні бурі на Землі: прогноз на три дні

Найближчі три дні геомагнітна активність не буде на високих рівнях.

Джерело фото: PMG.ua

Протягом найближчих трьох днів населення може розраховувати на відносно спокійну геомагнітну ситуацію, яка відображається у прогнозі сонячної та геомагнітної активності на період з 1 по 3 січня 2024 року. Ці дані опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

В рамках класифікації геомагнітних бурь за рівнем потужності, використовують К-індекс, який може коливатися від 2 до 9. За прогнозами на найближчі дні, очікується помірний рівень геомагнітної активності. У цей період сила магнітних бурь буде відповідати К-індексу 3 (зелений рівень) - що характеризується слабким впливом на здоров'я та самопочуття людей. Це прогнозується на першого і другого січня.

У третій день місяця, 3 січня, очікується подальше зниження рівня геомагнітної активності до К-індексу 2. За цими даними, магнітосфера повинна повернутися до свого звичайного стану, що вказує на сприятливі умови на природний середовищі та відсутність великих впливів на технології та людей.

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