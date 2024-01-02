Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

Питання визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори, буде цифровізовано.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. В Україні

Магнітні бурі на Землі: прогноз на три дні

07:19, 2 січня 2024
Найближчі три дні геомагнітна активність не буде на високих рівнях.
Магнітні бурі на Землі: прогноз на три дні
Джерело фото: PMG.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Протягом найближчих трьох днів населення може розраховувати на відносно спокійну геомагнітну ситуацію, яка відображається у прогнозі сонячної та геомагнітної активності на період з 1 по 3 січня 2024 року. Ці дані опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

В рамках класифікації геомагнітних бурь за рівнем потужності, використовують К-індекс, який може коливатися від 2 до 9. За прогнозами на найближчі дні, очікується помірний рівень геомагнітної активності. У цей період сила магнітних бурь буде відповідати К-індексу 3 (зелений рівень) - що характеризується слабким впливом на здоров'я та самопочуття людей. Це прогнозується на першого і другого січня.

У третій день місяця, 3 січня, очікується подальше зниження рівня геомагнітної активності до К-індексу 2. За цими даними, магнітосфера повинна повернутися до свого звичайного стану, що вказує на сприятливі умови на природний середовищі та відсутність великих впливів на технології та людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Любов Костюк
    Любов Костюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова