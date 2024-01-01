Російський удар по музею Шухевича у Львові: вдалося врятувати бронзове погруддя командира УПА

Скульптура авторства Михайла Черешньовського зазнала лише незначних ушкоджень.

Джерело фото: Львівський історичний музей

У результаті російського удару по музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, вдалося врятувати бронзове погруддя командира українських повстанців.

Львівський історичний музей повідомив про успішне врятування погруддя у звістці, дякуючи усім службам, які долучилися до розбору завалів у музеї. Бронзове погруддя авторства Черешньовського залишається майже неушкодженим.

«Внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича нашій музейній команді вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського. Дякуємо усім службам, що долучились», - йдеться у повідомленні.

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