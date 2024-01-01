Зеленський обговорив із Трюдо безпекові гарантії для України

Зеленський із Трюдо обговорили підготовку четвертої зустрічі радників, що працюють над реалізацією формули миру.

Джерело фото: Тelegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу міжнародну розмову в новому 2024 році з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Голова держави розповів, що обговорення зосередилося на питаннях безпеки, зокрема, на посиленні захисту українського неба в умовах продовжуючоїся війни з росією.

Зеленський наголосив на російських ударах по мирному населенню України, зокрема на ракетний терор та атаки «Шахедів». Він підкреслив, що за вечір перед Новим роком українським ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але на жаль, деякі райони країни, зокрема Сумська, Одеська, Львівська, Полтавська, Київська, Донецька і Херсонська області, зазнали атак, які призвели до пошкодження цивільних об'єктів.

Уряд України висловив вдячність Канаді за готовність допомагати в підсиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових систем «Насамс» і ракет до них. Зеленський додав, що обговорили роботу над безпековими гарантіями та планують активізувати двосторонній діалог для укладення відповідної угоди.

«Обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди», - додав президент.

Крім цього, лідери обговорили підготовку четвертої зустрічі радників, що працюють над реалізацією формули миру, яка відбудеться в середині січня в Давосі.

«Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері», - додав Зеленський.

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