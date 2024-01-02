У Чернігові під час повітряної тривоги запустили салюти

Чернігівські поліцейські затримали чотирьох зловмисників, які запустили феєрверк під час повітряної тривоги.

Джерело фото: Національна поліція України

У Чернігові поліція затримала чотирьох осіб, які ініціювали запуск феєрверку під час спрацювання сигналу «повітряної тривоги». Це сталося вдень 1 січня, коли одна з чернігівчанок звернулася за допомогою до номеру «102», повідомивши про гучний вибух під час тривоги та спалахи салюту з одного з балконів на вулиці Івана Мазепи. Про це повідомляє Національна поліція України.

На місце виклику негайно прибули патрульна поліція та слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Завдяки оперативності, правоохоронці швидко виявили квартиру, з якої був запущений феєрверк. Поблизу вікон були знайдені фрагменти піротехніки. Молодики всередині квартири відмовилися відчинити двері, тому було прийнято рішення про примусове їх відкриття за участю батальйону поліції особливого призначення «Чернігів».

Поліцейські з'ясували, що до інциденту причетні чотири нетверезі особи, які вечора святкували Новий рік. Відомості про подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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