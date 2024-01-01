Норвегія дозволила прямий продаж зброї в Україну

З 1 січня 2024 року дозволяються прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну.

Джерело фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії прийняв рішення дозволити безпосередні поставки зброї та виробів оборонного призначення з власної оборонної промисловості безпосередньо до України, повідомляє урядовий портал країни.

Нова політика уряду Норвегії вступила в силу з 1 січня 2024 року. Глава Міністерства закордонних справ країни Еспен Барт Ейде зазначив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Норвегії та Європи в цілому.

«У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни рф, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що... війна може продовжитись. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості в Україну», - заявив він.

Зазначається, що ця зміна в політиці передбачає безпосередні поставки Норвегією зброї та виробів оборонного призначення в Україну за умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача.

«Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси політики оборони і безпеки Норвегії разом з нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів, щоб сприяти важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації у сфері політики безпеки», - підкреслив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

МЗС Норвегії зазначило, що ліцензії на експорт безпосередніх поставок будуть видається лише в індивідуальному порядку та виважено перевірятимуться. Контроль залишається суворим і відповідальним відповідно до норвезьких правил експортного контролю.

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