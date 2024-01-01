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  1. В Україні

Розгорнуть мобільні блокпости та не розголошуватимуть дії ТЦК: у Чернівецькій області посилять заходи мобілізації

19:25, 1 січня 2024
Голова Чернівецької ОДА підписав документ про посилення заходів щодо мобілізації.
Розгорнуть мобільні блокпости та не розголошуватимуть дії ТЦК: у Чернівецькій області посилять заходи мобілізації
Джерело фото: ТСН
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У Чернівецькій області розпочинають посилення мобілізаційних заходів згідно з рішенням, прийнятим на засіданні Ради оборони регіону, підписаному головою Чернівецької обласної державної адміністрації Русланом Запаранюком.

Серед запланованих заходів зазначаються:

  • Розгортання по всій області «ділянок оповіщення», які передбачають роздачу повісток та створення мобільних блокпостів.
  • Контроль за тими особами, які приймають роботу або звільняються з неї. Чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються втекти від мобілізаційних обов'язків, просячи роботодавців звільнити їх та працювати «в тіні», отримуючи зарплатню в конверті, що звільняє від оподаткування.
  • Вказівки мерам і сільським головам не допускати розголошення інформації щодо планів Територіальних центрів комунікацій.
  • Контроль за вчасністю проходження медичних оглядів з метою уникнення їх затягування.

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