Розгорнуть мобільні блокпости та не розголошуватимуть дії ТЦК: у Чернівецькій області посилять заходи мобілізації

У Чернівецькій області розпочинають посилення мобілізаційних заходів згідно з рішенням, прийнятим на засіданні Ради оборони регіону, підписаному головою Чернівецької обласної державної адміністрації Русланом Запаранюком.
Серед запланованих заходів зазначаються:
- Розгортання по всій області «ділянок оповіщення», які передбачають роздачу повісток та створення мобільних блокпостів.
- Контроль за тими особами, які приймають роботу або звільняються з неї. Чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються втекти від мобілізаційних обов'язків, просячи роботодавців звільнити їх та працювати «в тіні», отримуючи зарплатню в конверті, що звільняє від оподаткування.
- Вказівки мерам і сільським головам не допускати розголошення інформації щодо планів Територіальних центрів комунікацій.
- Контроль за вчасністю проходження медичних оглядів з метою уникнення їх затягування.
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