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  1. В Украине

Развернут мобильные блокпосты и не будут разглашать действия ТЦК: в Черновицкой области усилят меры мобилизации

19:25, 1 января 2024
Председатель Черновицкой ОГА подписал документ об усилении мер по мобилизации.
Развернут мобильные блокпосты и не будут разглашать действия ТЦК: в Черновицкой области усилят меры мобилизации
Источник фото: ТСН
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В Черновицкой области начинают усиление мобилизационных мероприятий согласно решению, принятому на заседании Совета обороны региона, подписанном председателем Черновицкой областной государственной администрации Русланом Запаранюком.

Среди запланированных мероприятий указываются:

  • Развертывание по всей области "участков оповещения", которые предусматривают раздачу повесток и создание мобильных блокпостов.
  • Контроль за теми лицами, которые принимают работу или увольняются с нее. Мужчины, чтобы избежать мобилизации, пытаются убежать от мобилизационных обязанностей, прося работодателей уволить их и работать "в тени", получая зарплату в конверте, что освобождает от налогообложения.
  • Указания мэрам и сельским головам не допускать разглашения информации о планах Территориальных центров коммуникаций.
  • Контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров во избежание их затягивания.

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