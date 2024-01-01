Развернут мобильные блокпосты и не будут разглашать действия ТЦК: в Черновицкой области усилят меры мобилизации

Председатель Черновицкой ОГА подписал документ об усилении мер по мобилизации.

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В Черновицкой области начинают усиление мобилизационных мероприятий согласно решению, принятому на заседании Совета обороны региона, подписанном председателем Черновицкой областной государственной администрации Русланом Запаранюком.

Среди запланированных мероприятий указываются:

Развертывание по всей области "участков оповещения", которые предусматривают раздачу повесток и создание мобильных блокпостов.

Контроль за теми лицами, которые принимают работу или увольняются с нее. Мужчины, чтобы избежать мобилизации, пытаются убежать от мобилизационных обязанностей, прося работодателей уволить их и работать "в тени", получая зарплату в конверте, что освобождает от налогообложения.

Указания мэрам и сельским головам не допускать разглашения информации о планах Территориальных центров коммуникаций.

Контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров во избежание их затягивания.

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