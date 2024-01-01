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  1. В мире

В Грузию запретили импорт авто, выпущенных ранее 2013 года

20:41, 1 января 2024
Причиной ограничений является высокий уровень загрязнения воздуха.
В Грузию запретили импорт авто, выпущенных ранее 2013 года
Источник фото: bm.ge
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С 1 января 2024 года в Грузии вводят ограничения на ввоз автомобилей, изготовленных до 2013 года, в связи с борьбой с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом информирует Business Media.

Премьер-министр страны пояснил, что такое решение было принято для улучшения качества воздуха в стране и его положительного влияния на здоровье граждан. Грузия уже несколько лет ограничивает ввоз топлива, а также вводит стандарт Евро-5 для импорта горючего.

Согласно объяснению премьера, отныне будут ограничивать регистрацию автомобилей, которые не соответствуют стандарту Евро-5. Однако это новое требование не будет касаться автомобилей, которые уже находятся в стране до 2013 года, а также транспортных средств, ввозимых для реэкспорта и транзита.

Гарибашвили подчеркнул, что решение касается исключительно новых ввозов автомобилей и регистрации транспортных средств, которые уже находятся в стране, останутся вне этих ограничений.

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