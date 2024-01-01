Угнал мопед и пытался ограбить ресторан: в Киеве поймали серийного вора

В Киеве задержали мужчину, который ранее уже совершал кражи, на этот раз он продолжил привычное дело.

Источник фото: полиция Киева

В столице Украины задержали мужчину, который похитил мопед и пытался совершить кражу из одного из ресторанов. Об этом сообщает полиция Киева.

Местный житель обратился в Святошинское управление полиции, сообщив о краже его мопеда марки "Yamaha". Лишь через несколько дней в милицию поступило сообщение от владельца одного из местных заведений питания. Он сообщил, что на видеокамерах своего заведения заметил незнакомого мужчину. Полицейские сразу выехали на место и арестовали злоумышленника при попытке выхода из помещения.

По информации начальника следственного отдела Святошинского управления полиции Богдана Замулы, злоумышленник имел в своем наличии фонарик, сумки и другое оборудование для совершения преступлений. От него были изъяты различные предметы, включая мобильный телефон и продукты питания, которые он успел похитить.

Мужчина, 1982 года рождения, уже неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов за совершение краж. Полицейские приняли меры в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и уже сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, касающиеся краж. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его ждет суд и возможное лишение свободы на срок от пяти до восьми лет за совершенные правонарушения условиях военного положения.

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