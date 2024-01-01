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  1. В Україні

Викрав мопед та намагався пограбувати ресторан: у Києві спіймали серійного крадія

23:59, 1 січня 2024
У Києві затримали чоловіка, який раніше вже вчиняв крадіжки, цього разу він продовжив звичну справу.
Викрав мопед та намагався пограбувати ресторан: у Києві спіймали серійного крадія
Джерело фото: поліція Києва
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У столиці України затримали чоловіка, який викрав мопед та намагався скоїти крадіжку з одного з ресторанів. олі. Про це повідомляє поліція Києва.

Місцевий мешканець звернувся до Святошинського управління поліції, повідомивши про крадіжку його мопеда марки «Yamaha». Лише через декілька днів до правоохоронців надійшло повідомлення від власника одного з місцевих закладів харчування. Він повідомив, що на відеокамерах свого закладу помітив незнайомого чоловіка. Поліцейські відразу виїхали на місце і заарештували зловмисника при спробі виходу з приміщення.

За інформацією начальника слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдана Замули, зловмисник мав у своїй наявності ліхтарик, сумки та інше обладнання для вчинення злочинів. Від нього було вилучено різноманітні предмети, включаючи мобільний телефон та продукти харчування, які він встиг викрасти.

Чоловік, 1982 року народження, вже неодноразово привертав увагу правоохоронних органів через вчинення крадіжок. Поліцейські вжили заходів у відповідності зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, що стосуються крадіжок. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його чекає суд та можливе позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років за вчинені правопорушення умовах воєнного стану.

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