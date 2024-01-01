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  1. У світі

Бельгія починає головування в Євросоюзі

19:44, 1 січня 2024
В пріоритетах Бельгії в Європейській раді – членство України.
Бельгія починає головування в Євросоюзі
Джерело фото: diplomatie.belgium.be
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Бельгія перейняла головування в Європейській раді від Іспанії з першого січня 2024 року. Протягом наступних шести місяців країна має намір активно підтримувати Україну, що стало одним із її основних пріоритетів. Про це зазначили в зазначили в головуванні країни в ЄС.

Згідно з традицією, головування в Європейській раді ротують щосеместра. Бельгія буде очолювати цю структуру від січня до червня 2024 року, після чого передасть її Угорщині.

Одним з ключових пріоритетів головування Бельгії буде підтримка України в контексті боротьби з російською агресією. Заявлено, що під керівництвом Бельгії відбудеться спрямування уваги на шість тематичних напрямків, зокрема, на продовження активної підтримки України.

У програмі головування передбачено роботу над зміцненням стійкості ЄС, його стратегічної автономії, захисту інтересів Союзу, підтримки миру, безпеки, глобальної ролі ЄС та захисту прав людини, демократії та верховенства права.

Особлива увага буде приділена забезпеченню непохитної підтримки Україні в політичній, економічній, військовій, гуманітарній та правовій сферах. Головні завдання включають проведення широких дискусій з питань майбутньої політики ЄС, зокрема, розвитку, торгівлі, безпеки та оборони, а також зміцнення військово-технологічної бази Євросоюзу для забезпечення безпеки постачання військового потенціалу.

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