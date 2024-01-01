Як зміняться пенсії з 1 січня 2024 року: подробиці

Із січня 2024 року зростуть пенсії українців, але не у всіх.

Український парламент затвердив Закон про Державний бюджет на 2024 рік, що передбачає збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Ці зміни можуть суттєво вплинути на розмір пенсій для певних категорій українців, – повідомив Пенсійний фонд України.

Відповідно до Закону, починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 7100 гривень (порівняно з попередніми 6700 гривнями). Це збільшення має вплив на обчислення розміру пенсій для осіб, які не працюють та досягли пенсійного віку (65 років) і мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно). Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року становитиме не менше 40% мінімальної заробітної плати, що становить 2840 гривень згідно з частиною другою статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Також з 1 січня зросте розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною згідно із Законом України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

Уточнено, що з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшиться до 2361 гривень, а розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень.

Також передбачено збільшення надбавки до пенсії почесним донорам України з 258,90 до 292,00 гривень. Однак згідно з Прикінцевими положеннями Закону про Державний бюджет на 2024 рік, перерахунок пенсій та інших виплат, що здійснюються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, проводиться з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.