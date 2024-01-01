Как изменятся пенсии с 1 января 2024 года: подробности

С января 2024 года вырастут пенсии украинцев, но не у всех.

Украинский парламент утвердил Закон о Государственном бюджете на 2024 год, предусматривающий увеличение размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Эти изменения могут существенно повлиять на размер пенсий для определенных категорий украинцев, - сообщил Пенсионный фонд Украины.

Согласно Закону, начиная с 1 января 2024 года, минимальная заработная плата установлена на уровне 7100 гривен (по сравнению с предыдущими 6700 гривнами). Это увеличение имеет влияние на исчисление размера пенсий для лиц, которые не работают и достигли пенсионного возраста (65 лет) и имеют полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно). Минимальный размер пенсии для таких пенсионеров с 1 января 2024 года составит не менее 40% минимальной заработной платы, что составляет 2840 гривен согласно части второй статьи 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также с 1 января возрастет размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной согласно Закону Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Уточнено, что с 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличится до 2361 гривен, а размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц составит 2920 гривен.

Также предусмотрено увеличение надбавки к пенсии почетным донорам Украины с 258,90 до 292,00 гривен. Однако согласно Заключительным положениям Закона о Государственном бюджете на 2024 год, перерасчет пенсий и других выплат, осуществляемых с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, проводится с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий.

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