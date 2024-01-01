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  1. В Украине

На Сумщине вражеский дрон попал в жилой дом, есть погибшие

17:49, 1 января 2024
Прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.
На Сумщине вражеский дрон попал в жилой дом, есть погибшие
Источник фото: Сумская областная военная администрация
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В первый день Нового года произошло чрезвычайное происшествие на Сумщине, - сообщила Сумская областная администрация (ОВА). Боевой беспилотник рф типа "Шахед" совершил нападение на жилой двухэтажный дом в общине Эсманская.

В результате этого нападения дом получил серьезные повреждения, что повлекло обрушение части сооружения и попадание людей под завалы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые осуществляют поисково-спасательную операцию. Предварительно, удалось спасти три человека из-под завалов, которые получают медицинскую помощь.

Ситуация остается напряженной, и спасательные службы продолжают активные меры для спасения всех пострадавших и нейтрализации последствий этого чрезвычайного инцидента.

По информации Офиса Генпрокурора, в результате атаки БПЛА на Сумщине погибла женщина - начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

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