На Сумщине вражеский дрон попал в жилой дом, есть погибшие

Прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Источник фото: Сумская областная военная администрация

В первый день Нового года произошло чрезвычайное происшествие на Сумщине, - сообщила Сумская областная администрация (ОВА). Боевой беспилотник рф типа "Шахед" совершил нападение на жилой двухэтажный дом в общине Эсманская.

В результате этого нападения дом получил серьезные повреждения, что повлекло обрушение части сооружения и попадание людей под завалы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые осуществляют поисково-спасательную операцию. Предварительно, удалось спасти три человека из-под завалов, которые получают медицинскую помощь.

Ситуация остается напряженной, и спасательные службы продолжают активные меры для спасения всех пострадавших и нейтрализации последствий этого чрезвычайного инцидента.

По информации Офиса Генпрокурора, в результате атаки БПЛА на Сумщине погибла женщина - начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.