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  1. В Украине

В Харькове в новогоднюю ночь неизвестные запустили салюты

18:19, 1 января 2024
На Харьковщине в новогоднюю ночь полиция ловила нарушителей комендантского часа и зафиксировала запуск фейерверка.
В Харькове в новогоднюю ночь неизвестные запустили салюты
Источник фото: полиция Харьковской области
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В новогоднюю ночь на Харьковщине правоохранители зафиксировали несколько случаев нарушений. Во время комендантского часа полиция обнаружила пять человек на улицах, а также зафиксировала запуск фейерверка. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Около полуночи на территории Слободского района Харькова было зафиксировано несколько вызовов граждан, которые сообщали о запуске фейерверка в парке. Специальная следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, где была обнаружена установка для запуска пиротехнических изделий. Предварительно установлено, что фейерверк был запущен с помощью пульта для дистанционного запуска. Правоохранители принимают меры для установления лиц, нарушивших закон и привлечения их к ответственности.

В Основянском и Шевченковском районах было выявлено четырех мужчин в возрасте от 34 до 53 лет, которые находились на улице во время действия комендантского часа. Одновременно в городе Изюм полицейские остановили 20-летнего мужчину, который также нарушил это ограничение. Всем гражданам были проведены профилактические беседы с целью предотвращения подобных нарушений в будущем.

Напомним, в Черкассах в новогоднюю ночь мужчина решил запустить салюты.

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