У Харкові в новорічну ніч невідомі запустили салюти

На Харківщині у новорічну ніч поліція ловила порушників комендантської години та зафіксувала запуск феєрверка.

Джерело фото: поліція Харківської області

У новорічну ніч на Харківщині правоохоронці зафіксували кілька випадків порушень. Під час комендантської години поліція виявила п'ятьох осіб на вулицях, а також зафіксувала запуск феєрверка. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Навколо опівночі на території Слобідського району Харкова було зафіксовано декілька викликів громадян, які повідомляли про запуск феєрверка у парку. Спеціальна слідчо-оперативна група виїхала на місце події, де було виявлено установку для запуску піротехнічних виробів. Попередньо встановлено, що феєрверк був запущений за допомогою пульта для дистанційного запуску. Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб, які порушили закон та притягнення їх до відповідальності.

У Основ’янському та Шевченківському районах було виявлено чотирьох чоловіків у віці від 34 до 53 років, які перебували на вулиці під час дії комендантської години. Одночасно в місті Ізюм поліцейські зупинили 20-річного чоловіка, який також порушив це обмеження. Усім громадянам було проведено профілактичні бесіди з метою запобігання подібних порушень у майбутньому.

Нагадаємо, у Черкасах у новорічну ніч чоловік вирішив запустити салюти.

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