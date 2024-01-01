На посади суддів апеляційних судів претендують 2074 кандидати – ВККС

Більше всього кандидатів виявили бажання обійняти посади суддів загальних апеляційних судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинала рік з підбиття підсумків подання документів кандидатами для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

2074 особи подали документи щоб узяти участь в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів.

Ми підготували інфографіку портрету кандидата. Найбільше бажаючих обійняти посаду в апеляційному загальному суді (кримінальна спеціалізація) – 912, а найменше в апеляційному господарському суді – 183.

Зі списком усіх 2074 кандидатів можна ознайомитися нижче:

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