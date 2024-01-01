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Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

Питання визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори, буде цифровізовано.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

  1. Суд інфо

На посади суддів апеляційних судів претендують 2074 кандидати – ВККС

17:13, 1 січня 2024
Більше всього кандидатів виявили бажання обійняти посади суддів загальних апеляційних судів.
На посади суддів апеляційних судів претендують 2074 кандидати – ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинала рік з підбиття підсумків подання документів кандидатами для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

2074 особи подали документи щоб узяти участь в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів.

Ми підготували інфографіку портрету кандидата. Найбільше бажаючих обійняти посаду в апеляційному загальному суді (кримінальна спеціалізація) – 912, а найменше в апеляційному господарському суді – 183.

Зі списком усіх 2074 кандидатів можна ознайомитися нижче:

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