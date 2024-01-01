На должности судей апелляционных судов претендуют 2074 кандидата – ВККС

Больше всего кандидатов изъявили желание занять должности судей общих апелляционных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинала год с подведения итогов подачи документов кандидатами для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

2074 человека подали документы чтобы принять участие в конкурсе на занятие 550 вакантных должностей судей.

Мы подготовили инфографику портрета кандидата. Больше всего желающих занять должность в апелляционном общем суде (уголовная специализация) - 912, а меньше всего в апелляционном хозяйственном суде - 183.

Со списком всех 2074 кандидатов можно ознакомиться ниже:

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