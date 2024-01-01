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Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. Суд инфо

На должности судей апелляционных судов претендуют 2074 кандидата – ВККС

17:13, 1 января 2024
Больше всего кандидатов изъявили желание занять должности судей общих апелляционных судов.
На должности судей апелляционных судов претендуют 2074 кандидата – ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины начинала год с подведения итогов подачи документов кандидатами для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

2074 человека подали документы чтобы принять участие в конкурсе на занятие 550 вакантных должностей судей.

Мы подготовили инфографику портрета кандидата. Больше всего желающих занять должность в апелляционном общем суде (уголовная специализация) - 912, а меньше всего в апелляционном хозяйственном суде - 183.

Со списком всех 2074 кандидатов можно ознакомиться ниже:

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