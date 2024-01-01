В Эстонии с Нового года разрешили однополые браки

В Эстонии, бывшем советском государстве, однополые пары могут вступать в брак с Нового года.

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С Нового года однополые пары в Эстонии будут иметь возможность жениться, отмечая исторический момент, когда страна стала первым бывшим советским государством, легализовавшим однополые браки, - сообщает The Guardian.

Регистрация гражданского брака для однополых пар началась после того, как парламент Эстонии, известный как Рийгикогу, в июне проголосовал за законопроект о равенстве браков. Всего 55 депутатов поддержали внесение изменений в закон о семье, тогда как 34 депутата выступили против этого решения в 101-местном парламенте.

Премьер-министр Каи Каллас, которая возглавила правительство Эстонии после победы на выборах в феврале, стала важным катализатором в осуществлении этой реформы. Ее правительство является одним из самых прогрессивных коалиционных правительств в стране.

"Это важный момент, который показывает, что Эстония является частью северной Европы", - отметил руководитель проекта фестиваля Baltic Pride Кейо Соомельт, отмечая этот шаг к достижению равенства браков в стране.

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