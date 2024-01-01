В Естонії з Нового року дозволили одностатеві шлюби

В Естонії, колишній радянській державі, одностатеві пари можуть одружуватися з Нового року.

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З Нового року одностатеві пари в Естонії матимуть можливість одружуватися, відзначаючи історичний момент, коли країна стала першою колишньою радянською державою, що легалізувала одностатеві шлюби, – повідомляє The Guardian.

Реєстрація цивільного шлюбу для одностатевих пар розпочалася після того, як парламент Естонії, відомий як Рійгікогу, у червні проголосував за законопроект про рівність шлюбів. Загалом 55 депутатів підтримали внесення змін до закону про сім'ю, тоді як 34 депутати виступили проти цього рішення у 101-місному парламенті.

Прем’єр-міністрка Каї Каллас, яка очолила уряд Естонії після перемоги на виборах у лютому, стала важливим каталізатором у здійсненні цієї реформи. Її уряд є одним з найпрогресивніших коаліційних урядів в країні.

«Це важливий момент, який показує, що Естонія є частиною північної Європи», – зазначив керівник проекту фестивалю Baltic Pride Кейо Соомельт, відзначаючи цей крок до досягнення рівності шлюбів в країні.

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