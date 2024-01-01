Погода як у квітні: у Києві знову зафіксували температурні рекорди

Наприкінці грудня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

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У Києві 30 грудня зафіксовали три температурних рекорди. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 4,9°С. Попереднє рекордне значення 3°С 2003 та 2020 років перевищено на 1,9°С.

Максимальна температура повітря досягла 10,5°С, що на 3°С вище попереднього рекордного показника 2020 року.

А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6°С, а кліматичну норму – на 8,6°С.

«За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню», - кажуть фахівці.

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