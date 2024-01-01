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  1. В Україні

У стратегії доходів України відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картки фізичних осіб, – Мінфін

16:34, 1 січня 2024
Доходи фізосіб, отримані поза сферою підприємницької діяльності, оподатковуються за загальною ставкою податку.
У стратегії доходів України відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картки фізичних осіб, – Мінфін
Джерело фото: ukr.net
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У тексті Національної стратегії доходів України виявлено відсутність заходів, спрямованих на оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Даний документ, що має комплексний та структурований характер, детально описує плановані заходи та їх необхідність, однак не містить конкретних положень стосовно оподаткування таких надходжень. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначене в стратегії припущення про відсутність заходів щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи базується на інтерпретації діючих положень законодавства. Розділ 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування» наголошує на оподаткуванні доходів фізичних осіб, отриманих поза сферою підприємницької діяльності, за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, відповідно до чинного Податкового кодексу України.

Однак, відсутність конкретних згадок щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи стверджується як факт, підкріплений відповідними відмітками про відсутність зазначених слів у тексті стратегії.

Важливо підкреслити, що будь-яка реформа податкової системи потребує детальної розробки змін до податкового законодавства. Особливо складна та фундаментальна реформа, як зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб, вимагає широких обговорень з громадськістю, бізнесом та владними органами. В Національній стратегії відзначено, що подібні зміни можуть вступити в силу не раніше наступного року за роком виконання заходів з захисту даних в системах Державної податкової служби.

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