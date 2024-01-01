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  1. В Украине

В стратегии доходов Украины отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карты физических лиц, – Минфин

16:34, 1 января 2024
Доходы физлиц, полученные вне сферы предпринимательской деятельности, облагаются налогом по общей ставке налога.
В стратегии доходов Украины отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карты физических лиц, – Минфин
Источник фото: ukr.net
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В тексте Национальной стратегии доходов Украины выявлено отсутствие мер, направленных на налогообложение поступлений на карточку физического лица. Данный документ, имеющий комплексный и структурированный характер, подробно описывает планируемые мероприятия и их необходимость, однако не содержит конкретных положений относительно налогообложения таких поступлений. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Указанное в стратегии предположение об отсутствии мер по налогообложению поступлений на карточку физического лица базируется на интерпретации действующих положений законодательства. Раздел 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения" отмечает налогообложение доходов физических лиц, полученных вне сферы предпринимательской деятельности, по общей ставке налога на доходы физических лиц, в соответствии с действующим Налоговым кодексом Украины.

Однако, отсутствие конкретных упоминаний о налогообложении поступлений на карточку физического лица утверждается как факт, подкрепленный соответствующими отметками об отсутствии указанных слов в тексте стратегии.

Важно подчеркнуть, что любая реформа налоговой системы требует детальной разработки изменений в налоговое законодательство. Особенно сложная и фундаментальная реформа, как изменения в налогообложении доходов физических лиц, требует широких обсуждений с общественностью, бизнесом и властными органами. В Национальной стратегии отмечено, что подобные изменения могут вступить в силу не ранее следующего года за годом выполнения мероприятий по защите данных в системах Государственной налоговой службы.

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