Во Львове можно будет сдать экзамен на категорию С на грузовике сервисного центра

Автомобиль оснащен дополнительными педалями и зеркалами заднего вида.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Уже скоро в сервисных центрах МВД Львова будет доступно авто категория С для сдачи практического экзамена.

Грузовик для будущих водителей передал Главный сервисный центр МВД.

Автомобиль оснащен дополнительными педалями и зеркалами заднего вида.

Наличие такого авто в подразделении упростит получение услуг для тех, кто по тем или иным причинам не может сдавать практический экзамен на автомобиле учебного заведения.

Как мы писали, Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.