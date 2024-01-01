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  1. В Украине

Во Львове можно будет сдать экзамен на категорию С на грузовике сервисного центра

22:59, 1 января 2024
Автомобиль оснащен дополнительными педалями и зеркалами заднего вида.
Во Львове можно будет сдать экзамен на категорию С на грузовике сервисного центра
Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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Уже скоро в сервисных центрах МВД Львова будет доступно авто категория С для сдачи практического экзамена.

Грузовик для будущих водителей передал Главный сервисный центр МВД.

Автомобиль оснащен дополнительными педалями и зеркалами заднего вида.

Наличие такого авто в подразделении упростит получение услуг для тех, кто по тем или иным причинам не может сдавать практический экзамен на автомобиле учебного заведения.

Как мы писали, Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца.

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