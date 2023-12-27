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В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно

07:30, 27 декабря 2023
Новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств обещают сделать более защищенными от подделок.
В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно
Источник фото: ГСЦ МВД
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Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца.

Как сообщили в ГСЦ МВД, внедрение водительских удостоверений нового образца имеет целью значительно усложнить возможность изготовления поддельных водительских прав.

От водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства действующего образца новые водительские права и свидетельства будут отличаться дополнительными элементами защиты.

Бланки водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств будут иметь специальную защитную маркировку, а также QR-код в правом нижнем углу.

QR-код будет содержать ссылку на электронный сервис ГСЦ по online проверке водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Как сообщили в ГСЦ, водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств действующего образца, сервисные центры МВД будут выдавать до их полного израсходования.

Новые документы с усиленными элементами защиты планируется выдавать не позднее 1 августа 2024 года.

При этом в ГСЦ отметили, что стоимость, а также срок действия новых водительских удостоверений не изменятся. Также у водителей не будет необходимости обменивать свои действующие водительские права и свидетельства регистрации транспортных средств на новые документы.

Отметим, что соответствующие изменения во внешнем виде бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства Кабинет Министров утвердил 22 декабря 2023 года.

Напомним, что бланки водительских удостоверений действующего образца были внедрены в 2021 году. В целом с 1991 года в Украине образцы бланков водительских удостоверений изменялись не менее десяти раз. Особенно активно новые образцы водительских удостоверений внедрялись с 2011 по 2021 годы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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