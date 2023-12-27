Землю накрыла магнитная буря, которая продлится два дня

Специалисты зафиксировали на Солнце множественные вспышки, из-за которых на Земле ожидается магнитная буря, передает The Watchers.
Множественные вспышки класса М были зарегистрированы 24 декабря.
Как сообщает портал Meteoagent, 27 декабря Землю накрыла магнитная буря, которая продлится до 28 декабря включительно. Ее К-индекс достигнет отметки 4.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.