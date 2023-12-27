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  1. Общество

Землю накрыла магнитная буря, которая продлится два дня

07:19, 27 декабря 2023
Магнитная буря началась 27 декабря.
Землю накрыла магнитная буря, которая продлится два дня
Фото: napensii.ua
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Специалисты зафиксировали на Солнце множественные вспышки, из-за которых на Земле ожидается магнитная буря, передает The Watchers.

Множественные вспышки класса М были зарегистрированы 24 декабря.

Как сообщает портал Meteoagent, 27 декабря Землю накрыла магнитная буря, которая продлится до 28 декабря включительно. Ее К-индекс достигнет отметки 4.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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