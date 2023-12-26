Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Сергея Стерненко

Приморский суд Одессы закрыл дело о предполагаемом превышении самообороны.

Приморский суд Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году. Об этом сообщил его адвокат Илья Воробьев, передает «УП».

«26 декабря суд принял решение о закрытии дела и не признал Сергея Стерненко виновным в совершении инкриминируемых ему правонарушений», - отметил адвокат.

Сам Сергей Стерненко в соцсети сообщил, что сторона обвинения не доказала его вину.

«Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.