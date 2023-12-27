В Кировоградской области незаконно уничтожили более 1000 деревьев в лесничестве под видом санитарной чистки

Мастер леса организовал противоправную схему вырубки деревьев на вверенном участке леса.

В Кировоградской области разоблачили дельцов, незаконно уничтоживших более тысячи живых деревьев под видом санитарной чистки. Им сообщили о подозрении. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мастер леса Кропивницкого лесничества филиала «Долинское лесное хозяйство» ГСХП «Леса Украины» организовал противоправную схему вырубки деревьев на вверенном участке леса.

Для ее реализации вступил в преступную возможность с лесничьим филиалом этого лесохозяйства и привлек еще двух человек. Они не работали в лесничестве, но имели технику для вывоза древесины.

Подозреваемые вырубали насаждения под видом санитарной чистки территории. В дальнейшем древесину продавали местным жителям.

С целью легализации незаконной вырубки леса участники группы подрабатывали товарно-транспортные накладные и вносили недостоверные данные в лесорубные билеты.

За полгода противоправной деятельности они вырубили более тысячи деревьев.

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