На Кіровоградщині незаконно знищили понад 1000 дерев у лісництві під виглядом санітарної чистки

Майстер лісу організував протиправну схему вирубки дерев на ввіреній ділянці лісу.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

На Кіровоградщині викрили ділків, які незаконно знищили більше тисячі живих дерев під виглядом санітарної чистки. Наразі їм повідомили про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, майстер лісу Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» організував протиправну схему вирубки дерев на ввіреній ділянці лісу.

Для її реалізації вступив у злочинну змогу з лісничим філії цього лісогосподарства та залучив ще двох осіб. Вони не працювали у лісництві, але мали техніку для вивозу деревини.

Підозрювані вирубували насадження під виглядом санітарної чистки території. У подальшому деревину продавали місцевим мешканцям.

З метою легалізації незаконної вирубки лісу учасники групи підробляли товарно-транспортні накладні та вносили недостовірні дані до лісорубних квитків.

За пів року протиправної діяльності вони вирубали понад тисячу дерев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.