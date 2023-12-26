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До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.

Збори суддів Окружного адмінсуду Києва закликають дати оцінку діям голови ВККС Романа Ігнатова

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк підписав листа на виконання рішення зборів ОАСК щодо оцінки дій голови ВККС Романа Ігнатова.

Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію

Повістку зможуть відправити до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а поліцейські та працівники ТЦК перевірятимуть реєстрацію у такому кабінеті.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

  1. В Україні

У «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву

23:55, 26 грудня 2023
Щоб скористатись нововведенням у Київ Цифровий потрібно оновити застосунок.
У «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву
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У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова важлива функцію - в єдиний сервіс об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву в столиці, передає пресслужба КМДА

«Застосунок «Київ Цифровий» об’єднав мапу укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс. Відтепер в оновленому сервісі «Мапа стійкості» можна знайти найближче укриття і прокласти до нього маршрут, а також обрати найближчий пункт обігріву. Карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь через інтернет», – йдеться в повідомленні.

Знайти оновлену мапу можна в застосунку «Київ Цифровий»: розділ «Більше сервісів» (К) - «Безпека» - «Мапа стійкості».

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