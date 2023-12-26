У «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву

Щоб скористатись нововведенням у Київ Цифровий потрібно оновити застосунок.

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова важлива функцію - в єдиний сервіс об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву в столиці, передає пресслужба КМДА

«Застосунок «Київ Цифровий» об’єднав мапу укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс. Відтепер в оновленому сервісі «Мапа стійкості» можна знайти найближче укриття і прокласти до нього маршрут, а також обрати найближчий пункт обігріву. Карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь через інтернет», – йдеться в повідомленні.

Знайти оновлену мапу можна в застосунку «Київ Цифровий»: розділ «Більше сервісів» (К) - «Безпека» - «Мапа стійкості».

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