В Одесі псевдоволонтери заробляли на військовослужбовцях

Ділки «нажилися» на понад 130 тисяч гривень.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Вони збирали кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Троє чоловіків вирішили нажитися на військовослужбовцях, які перебувають в зоні бойових дій та потребують для виконання бойових завдань автомобілів.

Ділки розробили злочинну схему заробітку, за якою, представляючись волонтерами, дзвонили представникам влади та духовенства, зокрема військовим капеланам, контакти яких знаходили в інтернеті, та під вигаданим ім’ям пропонували передати безоплатно на потреби ЗСУ транспортні засоби, яких насправді не мали.

При цьому шахраї зазначали, що перебувають за кордоном і просили перерахувати на їхні банківські рахунки кошти на паливо для заправки авто та подальшої відправки їх у визначені потерпілими місця.

Таким чином злочинці "нажилися" на понад 130 тисяч гривень та ошукали шістьох людей.

Наразі усіх учасників схеми затримали та повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

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