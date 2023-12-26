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  1. В Україні

В Одесі псевдоволонтери заробляли на військовослужбовцях

23:36, 26 грудня 2023
Ділки «нажилися» на понад 130 тисяч гривень.
В Одесі псевдоволонтери заробляли на військовослужбовцях
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Вони збирали кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб.  Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

Троє чоловіків вирішили нажитися на військовослужбовцях, які перебувають в зоні бойових дій та потребують для виконання бойових завдань автомобілів.

Ділки розробили злочинну схему заробітку, за якою, представляючись волонтерами, дзвонили представникам влади та духовенства, зокрема військовим капеланам, контакти яких знаходили в інтернеті, та під вигаданим ім’ям пропонували передати безоплатно на потреби ЗСУ транспортні засоби, яких насправді не мали.

При цьому шахраї зазначали, що перебувають за кордоном і просили перерахувати на їхні банківські рахунки кошти на паливо для заправки авто та подальшої відправки їх у визначені потерпілими місця.

Таким чином злочинці "нажилися" на понад 130 тисяч гривень та ошукали шістьох людей. 

Наразі усіх учасників схеми затримали та повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

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